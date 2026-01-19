Італія

За гравцем активно полюють, але досі ніхто не наважився на трансфер.

Португальський фланговий захисник римського Лаціо Нуну Тавареш цього зимового трансферного вікна перебуває на видноті в чималої кількості клубів, адже мав обмежений ігровий час у першій частині сезону та може залишити столичний колектив уже найближчим часом.

Однак для цього потенційним претендентам треба домовитись про трансфер 25-рінчого виконавця з "орлами", що наразі не вдавалось зробити турецькому Бешикташу та аравійському Аль-Іттіхаду.

У обох випадках сторони не сходились в умовах можливого викупу після оренди до кінця сезону.

Відомо, що 35% від імовірної вартості трансферу дістанеться колишньому клубу Тавареша, лондонському Арсеналу, тож Лаціо цікавлять лише ті пропозиції, які компенсують витрати 6 млн євро зразка минулого літа на викуп гравця.

Імовірно, що Комо, який також цікавиться футболістом, зможе задовольнити ці вимоги римлян.

Тим часом на рахунку Нуну один асист за 533 хвилини в 10 матчах цього сезону.