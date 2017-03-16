Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что Анхель Ди Мария, Хавьер Эрнандес и Данни Уэлбек не покинули бы клуб под его руководством.

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо недоволен тем, что его предшественник Луи ван Гаал расстался с тремя атакующими футболистами.

"Манчестер Юнайтед расстался с игроками, которых я не продал бы ни за что. А некоторых игроков, которых они приобрели, я никогда не стал бы покупать", — сказал Моуриньо.

"Я ни за что не продал бы Ди Марию, Чичарито, Данни Уэлбека. Никогда. Ни при каких обстоятельствах".

Ди Мария провел в Манчестер Юнайтед только один сезон, после чего был продан в ПСЖ летом 2015 года. Чичарито перебрался в леверкузенский Байер в то же трансферное окно, а Дэнни Уэлбек был продан в Арсенал годом ранее.