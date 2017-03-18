Англия

Главный тренер Вест Хэма Славен Билич опасается нападающего Лестера Джейми Варди.

Тренер Вест Хэма Славен Билич назвал фигуру, которая представляет наибольшую опасность в матче чемпионата Англии против Лестера.

"Мы должны остановить Варди. Нам нужно быть внимательными, нужно читать его действия еще до того, как он сделает это", — сказал Билич.

"Это командная работа, не только задача центральных защитников. Это преимущественно их работа, но им необходима поддержка", — считает хорватский тренер.

"Также мы не должны позволить его партнерам помогать ему, не давать им времени владеть мячом".

"Сейчас Варди набрал форму, как в прошлом сезоне. И это касается не только его, но и других игроков", — заключил Билич.

Стоит отметить, что Вест Хэм и Лестер сыграют 18 марта, в 17:00 по киевскому времени.