Англия

Дубль защитника Дроздов Крейга Доусона помог Вест Бромвичу взять три очка в домашнем матче Премьер-лиги против Арсенала (3:1).

Тони Пьюлис провел две замены в стартовом составе по сравнению с поражением от Эвертона (0:3) неделю назад — с первых минут на поле вышли Крис Брант и Саломон Рондон, оставив в запасе Клаудио Якоба и Хала Робсон-Кану.

Арсен Венгер решил начать игру с Данни Уэлбеком на острие атаки и Начо Монреалем слева в защите, усадив в запас Оливье Жиру и Кирана Гибса. Месут Озил не приехал на Хоторнс из-за травмы задней поверхности бедра.

Вест Бромвич с первых минут угрожал воротам Петра Чеха, а на 12-й минуте подопечные Пьюлиса сделал то, в чем они лучше других — забили со стандарта. Шадли подал угловой, а Крейг Доусон переправил мяч в ворота ударом головой.

Тем не менее, Дрозды не долго вели в счете. Уже через три минуты Джака нашел своей передачей неприкрытого Санчеса, который нанес точный точный удар — 1:1.

После этого Арсенал перехватил инициативу, но в конце тайма потерял своего основного голкипера Петра Чеха, который получил повреждение, справляясь с ударом Флетчера.

Арсенал продолжил контролировать мяч и в начале второй половины встречи, но Вест Бромвич вновь вышел вперед на 55-й минуте, когда вышедший на замену Робсон-Кану воспользовался неуверенной игрой Оспины.

Уэлбеку едва не удалось сравнять счет, но нападающий пробил в перекладину, а на 75-й минуте Доусон оформил дубль, вновь замкнув подачу с углового, которую на этот раз исполнил Макклин.

Таким образом, подопечные Венгера проиграли четвертый из последних пяти матчей Премьер-лиги и занимают 5-ю позицию в турнирной таблице. Вест Бромвич остается на 8-м месте.

Вест Бромвич — Арсенал 3:1

Голы: Доусон, 12, 75, Робсон-Кану, 55 — Санчес, 15

Вест Бромвич: Фостер — Доусон, Маколи, Эванс, Ньом — Флетчер, Ливермор — Брант (Якоб, 72), Шадли (Филд, 90), Макклин — Рондон (Робсон-Кану, 54)

Арсенал: Чех (Оспина, 38) — Беллерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль — Рэмзи, Джака — Уолкотт (Жиру, 65), Окслейд-Чемберлен, Санчес (Ивоби, 78) — Уэлбек

Предупреждения: Макклин