Англия

Football.ua подводит итоги завершившегося тура английской Премьер-лиги.

Результаты тура:

"Все хорошее должно заканчиваться". Хорошее ли?

Когда какой-то из грандов терпит сокрушительное поражение на евроарене, его соперникам во внутреннем первенстве не завидуют. Злые на весь мир футболисты во внутренних турнирах выходят на поле с намерением "оторваться" на более слабом сопернике по полной, чтобы хоть как-то забыть ситуацию, когда в роли "слабых" оказались они.

Ну, по крайней мере, так принято считать. Пусть и не всегда этот принцип срабатывает, но победа Арсенала читалась, она была ожидаемой. Тем более, соперник попался подходящий – Вест Бромвич в нынешнем сезоне вряд ли вылетит, вряд ли попадет в еврокубки. Словом, игра с борцом за выживание выглядела бы более сложным испытанием для Канониров, чем с Вест Бромвичем.

Но это все теория, а вот на практике… А на практике оказалось, что разгромно проигравшие в прошлом туре Дрозды вполне уверенно разобрались с Арсеналом. 3:1 – и разве скажет кто-то, что счет был несправедливым?

Фанатов, желающих видеть Венгера у руля Арсенала в следующем сезоне, становится все меньше и меньше. Ранее француз заявлял, что при принятии решения о продлении контракта будет учитывать мнение болельщиков – и если не случится ничего экстраординарного (например, все победы в оставшихся матчах чемпионата), то оно будет ой как не в пользу Венгера, ой, как не в пользу…

Перед матчем над стадионом Хоторнс пролетел самолет с баннером, призывающий Венгера уйти. На трибунах традиционно были баннеры в духе "Все хорошее должно заканчиваться. Спасибо за все, уходи, Арсен". Только вот с такими результатами возникает вопрос: "А Венгер – это точно хорошее? Или то, что когда-то было хорошим?".

Беда пришла откуда не ждали

Подача со штрафного, Трой Дини играет на опережение и головой отправляет мяч точно в угол ворот! Такие эпизоды неоднократно повторялись в карьере нападающего. Как правило, фанаты Уотфорда начинают бурно праздновать после вышеописанных событий.

Но в этот раз все было иначе – по трибунам прокатился вздох разочарования, а сам Трой схватился за голову. К несчастью для фанатов Шершней, Дини поразил свои же ворота.

Но, как обычно, что плохо для одних, хорошо другим. Невероятно, как это удается, но Сэм Аллардайс продолжает оправдывать свою репутация "специалиста по спасениям" – Пэлас уже на 4 очка оторвался от зоны вылета, при том, что имеет еще и матч в запасе.

Кажется, в нынешней Премьер-лиге есть три неизменные вещи: Арсен Венгер у руля Арсенала, никогда не вылетающие команды Тони Пьюлиса, а также Сэм Аллардайс, который спасет от понижения в классе кого угодно.

Ни вашим, ни нашим

Обычно игра аутсайдера чемпионата против маленькой команды, которая забралась в середину таблицы, не представляет собой особого интереса для нейтрального зрителя. Но все же в поединке между Сандерлендом и Бернли интрига присутствовала. Вторые катастрофически неудачно играют на выезде в АПЛ в нынешнем сезоне (до игры с Черными Котами Бернли набрал лишь 2 очка за пределами родного стадиона), и было интересно, смогут ли они одержать свою первую победу над пока что худшей командой в чемпионате.

Увы, чуда не свершилось, зрители не увидели феерии голов и никакая из печальных серия прервана не была. Команды на двоих создали аж один опасный момент (Сандерленд), но встреча так и завершилась нулевой ничьей.

По стопам Терри

Сток – традиционно непростой соперник для Челси. Из последних 4 встреч на поле Гончаров Челси выиграл лишь одну. Словом, если бы соперники поделили очки, это бы не стало слишком уж большой сенсацией. Тем более, что Сток недавно расписал нулевую ничью с Ман Сити.

В первом тайме Виллиан напомнил себя образца прошлого сезона, закрутив мяч со штрафного прямо в ворота. Правда, бразилец должен еще и разделить лавры со вратарем Стока Ли Грантом, который откровенно ошибся, не сумев отбить не самый сложный мяч.

Гари Кэхилл привез в свои ворота пенальти, который Джонатан Уолтерс пробил без шансов для Тибо Куртуа. Впрочем, сам же Гари и исправился позже за свою оплошность. Когда матч уже, казалось, катился к ничьей, именно Кэхилл оказался самым расторопным и принес Синим победу. Напомнило Джона Терри, который также любил забивать решающие голы за Челси, еще до того, как в Мадриде подобное стало мейнстримом имени Серхио Рамоса.

Матч им. Лукаку

В поединке против Халл Сити Лукаку наглядно продемонстрировал, почему его агент Мино Райола изо всех сил бьется в Эвертоном по поводу продления контракта. Ромелу в этой встрече делал все: отдал великолепный ассист на Валенсию, которому позавидовал бы даже самый искушенный полузащитник, "много и полезно перемещался, навязывал борьбу защитникам", но главное – бельгиец забил. И если первое взятие ворот отменили из-за офсайда (справедливо), то вот последующие два уже были забиты строго в рамках правил.

Ввиду травмы Харри Кейна именно Лукаку сейчас видится главным претендентом на бомбардирские лавры в нынешнем сезоне в АПЛ. Рональд Куман может сколько угодно заявлять о том, что "Эвертон – это серьезный проект", но летом Ирискам либо придется дважды идти на очень большие расходы (шикарный контракт Лукаку и обилие классных новичков), либо готовиться к новому сезону уже без Ромелу. Нет сомнений, что такая акула трансферного рынка как Мино Райола, изыщет нужные средства, чтобы пристроить своего клиента в клуб уровнем выше нынешних Ирисок.

В способность Эвертона побороться за место в топ-4 верится с огромным трудом, но с другой стороны, в конкурентах у парней Кумана – кризисный нынче Арсенал, МЮ (который может сконцентрироваться в конце сезона на Лиге Европы) и жутко нестабильный Ливерпуль. Если команда хочет, чтобы Лукаку остался, то до конца сезона ей придется просто из кожи вон лезть. И ближайший такой матч – уже в следующем туре, когда Эвертон сыграет с Ливерпулем.

Вперед, в прошлый сезон

Часто бывает, что смена тренера способна дать кратковременный всплеск эмоций, принести какие-то локальные успехи той или иной команде. Подобное произошло и с Лестером, который после отставки Клаудио Раньери все больше напоминает себя образца прошлого сезона.

Только вот называть этот эффект "кратковременным" уже как-то неудобно – 4 матча сыграно и во всех них Лисы одержали победу. Не стал исключением и крепкий Вест Хэм – Лестер снова победил, а Марез и Варди вновь забили (а Джейми еще и пас голевой отдал.

Наблюдая за подопечными Крейга Шекспира, начинаешь немного жалеть, что рокировка на тренерском мостике не произошла чуть раньше. А еще возникает громадный вопрос – что же такого могло случиться с Клаудио Раньери, что вот этот 4 матча выигрывающий Лестер с ним был под угрозой вылета?

Между первой и второй…

Лишь в прошлом туре Борнмут одержал свою первую победу в АПЛ в 2017 году. Теперь же подопечным Эдди Хау удалось немного ослабить угрозу борьбы за выживание, обыграв дома Суонси. Благодаря безответному дублю Афобе Вишни поднялись аж на 11-е место в турнирной таблице.

А вот Суонси теперь занимает 17-е место, всего на 3 очка опережая идущий 18-м Халл. Подопечные Пола Клемента испытывают серьезные проблемы на выезде – в последних 4 поединках за пределами Либерти Стэдиум команда проигрывала.

Лебеди просто обязаны прерывать падение в следующем туре – они примут дома Миддлсбро, который сейчас совсем не блещет и идет лишь предпоследним в чемпионате. Ну а Борнмут попробует забраться еще выше в турнирной таблице – впереди схватка с Саутгемптоном, который пока опережает Вишен лишь по дополнительным показателям (правда, имеет еще 2 игры в запасе).

"Мы больше не шестые"

Шутка ли – Манчестер Юнайтед, перед началом сезона не боявшийся декларировать претензии на чемпионство, провел на шестом месте более ста дней! Ни одна из команд Премьер-лиги не пребывала на своей позиции так долго.

29-й тур стал просто-таки революционным для МЮ – сначала с шестого места Красных Дьяволов подвинул Эвертон, но на следующий день манкунианцы имели шанс подняться на 5-ю строчку.

Несмотря на серьезные кадровые проблемы (говорить ли, насколько важны для МЮ Андер Эррера, Поль Погба и Златан Ибрагимович), Красные Дьяволы сделали то, что и должны были – спокойно и уверенно обыграли Миддлсбро.

Немного жаль экс-игрока Юнайтед Виктора Вальдеса – испанец неоднократно выручал Боро, но в концовке матча поскользнулся и подарил бывшей команде 3-й гол. Впрочем, в этом эпизоде куда правильнее было бы не потешаться над Виктором (ну поскользнулся, с кем не бывает?), а отдать должное фантастической работоспособности крайнего защитника МЮ Антонио Валенсии – много ли игроков побегут прессинговать вратаря на 93-й минуте матча, когда их команда выигрывает?

За себя и за того парня

В поединке с Саутгемптоном Тоттенхэму предстояло сыграть без травмированного лидера атак Харри Кейна. Маурисио Почеттино, конечно, перед матчем много говорил, что другие игроки команды вполне способны заменить главного бомбардира, но к этим словам относились с большим скепсисом.

Сон свой момент реализовать не сумел, но у Шпор нашлись и другие герои – по голу на свой счет записали Кристиан Эриксен и Деле Алли. Нельзя делать выводы по одному матчу, но хочется надеяться, что Тоттенхэм действительно не посыпется без Кейна, ведь подопечные Почеттино – единственные, кто пытается создать хоть жалкое подобие интриги в борьбе за чемпионство.

20 из 30

5 побед и 5 ничьих – именно такие показатели у Ливерпуля в 10 матчах против Челси, Манчестер Юнайтед, Ман Сити, Арсенала и Тоттенхэма. К несчастью для фанатов Красных, чемпионом становится тот, кто умеет играть и против середняков, и против аутсайдеров – а с этим у подопечных Клоппа пока проблемы.

Ничья в игре с Манчестер Сити стала, пожалуй, закономерным результатом – ведь по ходу матча чаша весов неоднократно могла качнуться что в сторону Сити, что в сторону Ливерпуля.

Команды порадовали зрителей бесшабашным, атакующим футболом, который захватывал с самой первой и до последней минуты. Увы, не обошлось тут и без ложки… в общем, остался неприятный осадочек от судейства – Яя Туре откровенно ударил ногой лежащего Джана, но Майкл Оливер решил, что это тянет лишь на желтую карточку. Кто-то пытается оправдать ивуарийца – дескать, Яя просто не успел избежать контакта. Как-то не похоже на непреднамеренные действия, учитывая ухмылочку хавбека Сити после столкновения и ни малейшего намека на извинения.

В общем, очередной раз мы увидели великолепный "дух игры", "судья – человек и имеет право на ошибку" и так далее. Это все прекрасно, но восхищаться ошибками на таком высоком уровне?

Да и Сити имел основания пару раз рассчитывать на более благосклонные решения Майкла Оливера, но пока не будет видеоповторов, все это будет оставаться лишь лирикой, за которую можно схлопотать желтую карточку во время матча.

Гол тура: Джесси Лингард, Миддлсбро – МЮ 0:2 (1:3).

Цифры и факты тура:

- Манчестер Юнайтед одержал 600-ю победу в Премьер-лиге. Манкунианцы первыми достигли этого показателя.

- 47 голов забил Джеймс Милнер в АПЛ и в этих матчах его команды никогда не проигрывали – 37 побед и 10 ничьих.

- Милнер забил 7 пенальти в нынешнем сезоне АПЛ. Больше него забивал только Стивен Джеррард в сезоне 2013/2014 – 10 точных ударов.

- Серхио Агуэро забивал в каждом из 5 домашних матчей в АПЛ против Ливерпуля.

- Тоттенхэм выиграл 10 домашних матчей кряду в Премьер-лиге – это самая продолжительная серия для Шпор с октября 1987.

- С момента своего дебюта (сентябрь 2013) Кристиан Эриксен чаще всех в АПЛ забивал ударами из-за штрафной – 13 мячей.

- МЮ впервые за 184 дня поднялся в топ-5. В последний раз так высоко Красные Дьяволы были еще 16 сентября прошлого года.

- Гол Руди Гестеда стал для Миддлсбро первым за 509 минут в Премьер-лиге.

- Маруан Феллаини прервал свою 30-матчевую безголевую серию в АПЛ. Кроме того, Речники стали уже 20-м коллективом, кому бельгиец забивал в этом турнире.

- Миддлсбро потерпел свое 1000-е поражение в высших дивизионах чемпионата Англии.

- Ромелу Лукаку стал лишь 4-м игроков, который забил 80 голов в АПЛ до достижения 24-летия. Кроме него это делали Уэйн Руни, Майкл Оуэн и Робби Фаулер.

- Лукаку – первый игрок Эвертона, который забил 20 и больше голов в АПЛ – впервые с сезона 1985/1986 (тогда Гари Линекер отметился 30 мячами).

- Халл Сити заработал в нынешнем сезоне 4 красных карточки – больше, чем любая другая команда.

- Трой Дини отметился двумя автоголами – больше, чем любой другой игрок Уотфорда в Премьер-лиге.

- Крейг Шекспир вошел в историю АПЛ как тренер, чья команда в 3 первых матчах с новым наставником забивала 3 и больше голов.

- Рияд Марез за 3 матча при Крейге Шекспире забил столько же голов (2), что и за 22 последних матча при Клаудио Раньери.

- Виллиан забил свой 6-й гол в чемпионате в нынешнем сезоне – это его лучший результат за карьеру, даже в чемпионате Украины он забивал максимум 5 мячей.

- Арсенал проиграл 4 из последних 5 матчей в АПЛ впервые с апреля 1995 года (тогда еще при Стиве Хьюстоне).

- Алексис Санчес непосредственно поучаствовал в 100 мячах Арсенала во всех турнирах (64 гола, 36 ассистов).

Таблица:

Евгений Музыка, Football.ua