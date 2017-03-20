Англия

City Football Group вскоре может пополниться еще одним клубом — на этот раз из Уругвая.

Хозяевам Манчестер Сити принадлежит не только английский клуб, но и еще ряд других по всему миру – Мельбурн Сити (Австралия), Нью-Йорк Сити (США) и Йокогама Маринос (Япония).

The Independent сообщает, что теперь City Football Group намерено распространить свое влияние и на Южную Америку. Компания намерена приобрести клуб в Уругвае.

Daily Mail утверждает, что этим клубом станет Торке, выступающий в Сегунде – втором по силе дивизионе чемпионата Уругвая.

Предполагается, что открытие еще одного клуба-сателлита в Южной Америке упростит Ман Сити работу на этом трансферном рынке.

The Independent сообщает, что следующей после Южной Америки целью для компании является китайский рынок, где City Football Group может наладить сотрудничество или же и вовсе приобрести свой очередной клуб.