Англия

Перед сезоном 2017/2018 Манчестер Юнайтед сыграет 5 поединков в рамках турне по США.

Ожидается, что МЮ летом сыграет с Манчестер Сити в рамках Международного кубка чемпионов.

Также официальный твиттер клуба сообщил, что летом Красные Дьяволы проведут 5 игр на территории США. Уже известно, где состоится 4 из этих игр – Лос-Анджелес, Солт-Лейк Сити, Санта-Клара и город Вашингтон.

"В Северной Америке команда получает лучшую из возможных подготовок к новому сезону, используя тренировочные базы высочайшего уровня и играя на потрясающих стадионах", — отметил исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд.

Соперники Юнайтед в американском турне пока не известны.