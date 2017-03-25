Принадлежащий Спортингу турецкий защитник Мерих Демираль может стать игроком МЮ.
Демираль на прицеле у МЮ, iha.com.tr
25 марта 2017, 15:46
Перспективный центральный защитник Мерих Демираль обратил на себя внимание со стороны тренера МЮ Жозе Моуриньо.
19-летний турецкий игрок находится на контракте в лиссабонском Спортинге, но выступает на правах аренды за Альканененсе — клубе из третьего дивизиона.
Игрок является воспитанником Фенербахче и выступал за сборные Турции разных возрастных категорий.
Несмотря на то, что у Демираля практически нет опыта игры во взрослом футболе, Моуриньо видит большие перспективы в этом футболисте. Следует ожидать, что в случае перехода Демираль будет отдан в аренду.