Перспективный центральный защитник Мерих Демираль обратил на себя внимание со стороны тренера МЮ Жозе Моуриньо. 

19-летний турецкий игрок находится на контракте в лиссабонском Спортинге, но выступает на правах аренды за Альканененсе — клубе из третьего дивизиона. 

Игрок является воспитанником Фенербахче и выступал за сборные Турции разных возрастных категорий. 

Несмотря на то, что у Демираля практически нет опыта игры во взрослом футболе, Моуриньо видит большие перспективы в этом футболисте. Следует ожидать, что в случае перехода Демираль будет отдан в аренду. 