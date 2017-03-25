Англия

Принадлежащий Спортингу турецкий защитник Мерих Демираль может стать игроком МЮ.

Перспективный центральный защитник Мерих Демираль обратил на себя внимание со стороны тренера МЮ Жозе Моуриньо.

19-летний турецкий игрок находится на контракте в лиссабонском Спортинге, но выступает на правах аренды за Альканененсе — клубе из третьего дивизиона.

Игрок является воспитанником Фенербахче и выступал за сборные Турции разных возрастных категорий.

Несмотря на то, что у Демираля практически нет опыта игры во взрослом футболе, Моуриньо видит большие перспективы в этом футболисте. Следует ожидать, что в случае перехода Демираль будет отдан в аренду.