Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал свой визит в Загреб, где он посетил матч сборных Хорватии и Украины.

Согласно слухам, португалец прилетел в Загреб для встречи с представителями вингера Интера Ивана Перишича.

Тем не менее, Моуриньо настаивает, что он приезжал в Хорватию для отдыха.

"Нет никакой скрытой причины. Я приехал, чтобы просто насладиться своими выходными и встретиться с друзьями, в числе которых Предраг Миятович и Давор Шукер", — цитирует Моуриньо HNTV.

"Я знаю, что все считают, будто бы я приехал посмотреть на некоторых игроков, но в современном футболе нет необходимости путешествовать, чтобы просматривать игроков ".

"Я приехал как частное лицо, чтобы отдохнуть и насладиться хорошей погодой, в отличие от дождливого Манчестера".