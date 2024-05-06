Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Вінісіус, gettyimages
06 травня 2024, 15:10
У другому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поміж собою зіграють Реал Мадрид та Баварія. Тиждень тому команди розійшлись миром 2:2.
Букмекери бачать Реал фаворитом протистояння в Мадриді, а також ймовірним учасником фіналу Ліги чемпіонів.
Перемога Реалу в другому матчі оцінюється коефіцієнтом 1.89, Баварії — 4.20, нічия — 3.90. Прохід Реала — 1.40, прохід мюнхенців — 2.95.
Тож на що ставити?
Перше протистояння вийшло насиченим на події. Але в другому команди спробують зіграти від ооборони, тож не очікуємо багато голів. Ставимо на "тотал менше 3" з коефіцієнтом 1.82.
Ставимо на "обидві заб'ють — ні". На цю подію пропонують 2.35.
Також можна зробити ставку на те, що гол заб'є Вінісіус. Коефіцієнт на це — 2.40.
Матч Реал Мадрид — Баварія відбудеться 8 травня, початок о 22:00. Онлайн-трансляція на Football.ua.