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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У другому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поміж собою зіграють Реал Мадрид та Баварія. Тиждень тому команди розійшлись миром 2:2.

Букмекери бачать Реал фаворитом протистояння в Мадриді, а також ймовірним учасником фіналу Ліги чемпіонів.

Перемога Реалу в другому матчі оцінюється коефіцієнтом 1.89, Баварії — 4.20, нічия — 3.90. Прохід Реала — 1.40, прохід мюнхенців — 2.95.

Тож на що ставити?

Перше протистояння вийшло насиченим на події. Але в другому команди спробують зіграти від ооборони, тож не очікуємо багато голів. Ставимо на "тотал менше 3" з коефіцієнтом 1.82.

Ставимо на "обидві заб'ють — ні". На цю подію пропонують 2.35.

Також можна зробити ставку на те, що гол заб'є Вінісіус. Коефіцієнт на це — 2.40.

Матч Реал Мадрид — Баварія відбудеться 8 травня, початок о 22:00. Онлайн-трансляція на Football.ua.