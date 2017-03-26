Англия

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо уверен, что его команда должна играть с позиции силы в дерби против Эвертона.

Эвертон не побеждал Ливерпуль на Энфилде с сентября 1999 года. Тем не менее, к грядущему противостоянию команда Рональда Кумана подходит в отличном настроении – в нынешнем году Ириски лишь раз уступили в Премьер-лиге.

"Меня не волнует форма Эвертона, я о ней не думаю", — заявил хавбек Ливерпуля Коутиньо.

"Сейчас Ливерпуль находится выше в турнирной таблице, реальность именно такова. Вот об этом мы должны думать".

В первом круге Ливерпуль обыграл Ирисок на Гудисон Парк благодаря голу Садио Мане на 95-й минуте встречи. Таким образом Ливерпуль не проигрывает Эвертону с октября 2010 года.

Мерсисайдское дерби состоится 1 апреля.