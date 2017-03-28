Англия

Форвард Арсенала Алексис Санчес рассказал о том, что в детстве он приходил играть в футбол в местную тюрьму.

За свою профессиональную карьеру Санчес поиграл на лучших стадионах мира, но в детстве он играл в футбол в самых неожиданных местах.

"Я с самого детства хотел стать профессиональным футболистом. Я всегда хотел побеждать и зайти как можно дальше, играя в футбол", — сказал Санчес.

"Я всегда отправлялся на различные турниры, изначально выступая на позиции голкипера. Я был просто рад играть в футбол. Я все время играл со старшими людьми, многие из которых мне очень нравились".

"Я играл на улице, но мы также часто отправлялись играть в местную тюрьму. Мы играли там на грязном поле, и я занимал место в воротах".