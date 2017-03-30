Англия

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о своей глубокой приверженности к Эспаньолу и Тоттенхэму.

В свете ухода Луиса Энрике с поста главного тренера Барселоны появилось множество слухов о том, что следующим наставником сине-гранатовых может стать Маурисио Почеттино, который в данный момент достаточно успешно работает в Тоттенхэме.

Тем не менее, сам аргентинец такую возможность отверг, заявив, что из-за своей любви к Эспаньолу и Тоттенхэму он не сможет возглавить ни Барсу, ни Арсенал.

"Я — болельщик Эспаньола. Я люблю Эспаньол. К ним у меня такое же отношение, как и сейчас к Тоттенхэму. Переход в Арсенал – невозможен, потому переход в Барселону также неосуществим", — сказал Маурисио.

Почеттино выступал за Эспаньол в качестве игрока с 1994 по 2000 год, и возглавлял команду с 2009 по 2012.

С Тоттенхэмом Маурисио работает с 2014 года. В прошлом сезоне под его руководством Шпоры финишировали на третьем месте в Премьер-лиге. В данный момент лондонский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.