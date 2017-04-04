Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу может продолжить карьеру в Тоттенхэме.

Шоу может воссоединиться с Почеттино, Getty Images

Шоу может воссоединиться с Почеттино, Getty Images

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо не особо рассчитывает на услуги Люка Шоу, что вынуждает защитника рассматривать варианты с другими клубами.

Одним из вариантов является Тоттенхэм, в котором работает Маурисио Почеттино, знакомый Люку Шоу по Саутгемптону.

Руководство Шпор опасается, что Дэнни Роуз может покинуть клуб и перейти в Манчестер Сити. В таком случае Шоу смог бы закрыть левый фланг обороны.

В преддверии матча с Эвертоном Моуриньо позволил себе резкую критику в адрес Шоу, чем ясно дал понять, что у игрока нет будущего в МЮ.