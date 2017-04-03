Англия

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо считает, что защитник Красных Дьяволов Люк Шоу не стремится выиграть конкуренцию у своих коллег по амплуа.

Некогда считавшийся восходящей звездой английского футбола Люк Шоу никак не может пробиться в состав Манчестер Юнайтед. Точнее, как полагает наставник Красных Дьяволов Жозе Моуриньо, и не стремится к этому.

"Я даже не могу сравнивать то, как работает на тренировках Люк Шоу и те же Эшли Янг, Маттео Дармиан и Дэйли Блинд, — заявил Моуриньо. — Сравнение будет явно не в пользу Шоу. Он просто не старается. Он считается защитником сборной Англии, но это не значит, что автоматически будет получать место в составе. Возьмите Джо Харта: вратарь сборной хотел играть, и ради этого уехал в Италию".

21-летний Шоу в нынешнем сезоне принял участие лишь в 15 матчах за МЮ в нынешнем сезоне и не появлялся на поле после ничьей 1:1 против Борнмута.