Англия

Наставник Красных Дьяволов Жозе Моуриньо уверен, что его команда одержала бы победу в поединке с Эвертоном (1:1), если бы на матче присутствовала система видеоповторов.

В 31-м туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома принимал Ирисок. Счет в матче открыли гости, однако подопечные Моуриньо смогли вырывать ничью в самом конце встречи, благодаря пенальти, который реализовал Ибрагимович.

Но в том матче был еще один забитый мяч, который судьи почему-то решили не засчитывать. Речь идет о голе, забитом на 70-й минуте встречи, когда Ибрагимович головой замкнул подачу с фланга, но боковой рефери посчитал, что швед находился в положении вне игры. Повтор этого эпизода вы можете посмотреть ниже:

"С видеоповторами в матче мы бы победили 2:1", — прокомментировал этот момент Моуриньо.

После 29 сыгранных матчей в АПЛ Красные Дьяволы занимают пятое место в таблице, имея в своем активе 54 очка. Если МЮ продолжит также терять очки в чемпионате, то на место в Лиге чемпионов на следующий сезон они могут рассчитывать только благодаря победе в Лиге Европы.

Напомним, что в четвертьфинале ЛЕ Красным Дьяволам предстоит противостояние с Андерлехтом. Первый матч состоится 13-го апреля.