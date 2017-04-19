Бывший менеджер Лестера Клаудио Раньери заявил, что у него не будет проблем с тем, чтобы возглавить другой английский клуб.
Клаудио Раньери, Getty Images
19 апреля 2017, 23:15
Раньери был уволен из Лестера в феврале из-за неудовлетворительных результатов, несмотря на то, что итальянец привел Лис к неожиданному чемпионству по итогам прошлого сезона.
"Я готов вернуться к тренерской работе", — заявил Раньери.
"Стану ли я рассматривать предложения от английских клубов? Почему бы и нет? Если поступит предложение с хорошим проектом, то я готов".
Ранее сообщалось, что Раньери может возглавить Уотфорд.