Эвертон согласовал приобретение голкипера Сандерленда Джордана Пикфорда.
Джордан Пикфорд, Getty Images
13 июня 2017, 20:48
Сандерленд принял предложение Эвертона в размере 30 миллионов фунтов за голкипера Джордана Пикфорда, сообщает BBC.
На данный момент Пикфорд находится в расположении сборной Англии U-21, в составе которой сыграет на Чемпионате Европы, поэтому голкипер пройдет медицинское обследование уже после окончания турнира.
Если сделка будет завершена, то 23-летний Пикфорд станет самым дорогим британским голкипером и третьим самым дорогим голкипером в мировом футболе после Джанлуиджи Буффона и Эдерсона.
В прошедшем сезоне Пикфорд провел за Сандерленд 29 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 50 голов и сохранил свои ворота "сухими" четыре раза.
Пикфорд присоединился к академии Черных Котов в 2010 году и выступал на правах аренды за Дарлингтон, Олфретон Таун, Бертон Альбион, Карлайл Юнайтед, Брэдфорд Сити и Престон Норт Энд.