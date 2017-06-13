Англия

Эвертон согласовал приобретение голкипера Сандерленда Джордана Пикфорда.

Сандерленд принял предложение Эвертона в размере 30 миллионов фунтов за голкипера Джордана Пикфорда, сообщает BBC.

На данный момент Пикфорд находится в расположении сборной Англии U-21, в составе которой сыграет на Чемпионате Европы, поэтому голкипер пройдет медицинское обследование уже после окончания турнира.

Если сделка будет завершена, то 23-летний Пикфорд станет самым дорогим британским голкипером и третьим самым дорогим голкипером в мировом футболе после Джанлуиджи Буффона и Эдерсона.

В прошедшем сезоне Пикфорд провел за Сандерленд 29 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 50 голов и сохранил свои ворота "сухими" четыре раза.

Пикфорд присоединился к академии Черных Котов в 2010 году и выступал на правах аренды за Дарлингтон, Олфретон Таун, Бертон Альбион, Карлайл Юнайтед, Брэдфорд Сити и Престон Норт Энд.