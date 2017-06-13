Бывший голкипер Манчестер Сити Вилли Кабальеро может стать игроком Челси.
Вилли Кабальеро, Getty Images
13 июня 2017, 21:44
Челси подпишет бывшего стража ворот Манчестер Сити Вилли Кабальеро в качестве свободного агента, сообщает ESPN.
35-летний Кабальеро покинул Манчестер Сити этим летом в качестве свободного агента, отклонив предложение о продлении контракта на один год.
В составе Челси аргентинец должен заменить Асмира Беговича, который в начале июня согласовал переход в Борнмут, в качестве запасного голкипера.
В прошедшем сезоне Кабальеро провел 17 матчей за Манчестер Сити в Премьер-лиге, в которых пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота "сухими".