Англия

Бывший голкипер Манчестер Сити Вилли Кабальеро может стать игроком Челси.

Челси подпишет бывшего стража ворот Манчестер Сити Вилли Кабальеро в качестве свободного агента, сообщает ESPN.

35-летний Кабальеро покинул Манчестер Сити этим летом в качестве свободного агента, отклонив предложение о продлении контракта на один год.

В составе Челси аргентинец должен заменить Асмира Беговича, который в начале июня согласовал переход в Борнмут, в качестве запасного голкипера.

В прошедшем сезоне Кабальеро провел 17 матчей за Манчестер Сити в Премьер-лиге, в которых пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота "сухими".