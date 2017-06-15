Англия

Football.ua подводит итоги сезона 2016/2017 в английской Премьер-лиге.

Ранее мы уже подводили итоги для команд, которые в сезоне 2016/17 заняли месте с 20 по 14 и с 13 по 7.

Манчестер Юнайтед, 6-е место

Магия имени Жозе Моуриньо все еще сильна, даже несмотря на прошлосезонный провал в Челси. Поэтому после прихода португальца часть болельщиков ожидала если не чемпионства, то, по крайней мере, ожесточенной борьбы за него. Красные Дьяволы летом решили на трансферном рынке сделать акцент не на количество, а на качество, пригласив Эрика Байи, Генрих Мхитаряна, Поля Погба и Златана Ибрагимовича.

Но в чемпионате все сложилось не так, как планировалось. Красные Дьяволы временами испытывали какое-то поистине дьявольское невезение, нанося десятки ударов по воротам соперников, но играя вничью. Обилие ничьих помешало команде Моуриньо претендовать на что-то большее, чем попадание в топ-4 (да и эта цель не была достигнута). Юнайтед проиграл лишь 5 матчей в чемпионате – столько же, сколько и ставший чемпионом Челси и на 1 меньше, чем серебряный призер Тоттенхэм. Но 15 мирных исходов – это слишком много, что бы там ни говорил Жозе Моуриньо о том, как беспроигрышные серии сказываются на уверенности команды.

Сезон в целом для Юнайтед не назвать провальным, ведь команда выиграла Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы (а значит, попала в Лигу чемпионов), но именно выступление в чемпионате заслуживает неудовлетворительной оценки.

Кто порадовал: Андер Эррера буквально засиял новыми красками после прихода в МЮ Жозе Моуриньо – настолько, что дал спорам, кто лучше – он или Нголо Канте. Стоит отметить и Златана Ибрагимовича, который в свои 35 лет наводил ужас на всех соперников манкунианцев и вполне мог преодолеть отметку в 20 голов в Премьер-лиге, если бы не порвал "кресты" в конце сезона. И наконец, традиционно были хороши Антонио Валенсия и Давид Де Хеа.

Кто разочаровал: Антони Мартиаль в дебютном сезоне стал главной надеждой Юнайтед в атаке, но вторая кампания выдалась для француза куда хуже – он потерял место в основе и ходили небеспочвенные слухи, что Мартиаль покинет команду. Нельзя сказать ничего хорошего и про Мемфиса Депая, который приходил в статусе "нового Роналду", а в результате бесславно ушел в Лион зимой.

Что делать летом: Приобрести нападающего топ-класса. Вариант с Антуаном Гризманном практически исключен, похоже, что и Ромелу Лукаку решил выбрать Челси, поэтому манкунианцы сконцентрируются на Альваро Морате и Антуане Гризманне. Также необходимо усиление центра обороны и новый левый защитник.

Арсенал, 5-е место

Арсенал начал сезон откровенно плохо – 1 очко после двух туров – совсем не то, чего ждут от претендента на чемпионство, пусть даже там и было поражение от Ливерпуля. Увы (для болельщиков Арсенала), вся кампания Канониров пошла качелями – после заминки на старте была беспроигрышная серия до середины декабря (в том числе – разгром традиционно неудобного Челси).

Очередной провал в конце зимы вычеркнул команду из претендентов на чемпионство, хотя, по большому счету, она за весь сезон таковой всерьез и не воспринималась. От повторяющегося практически точь-в-точь сценария устает все больше болельщиков Арсенала, но руководство продолжает верить в Арсена Венгера – новый контракт – отличное тому подтверждение.

В концовке чемпионата Арсенал все так же традиционно совершил мощный рывок, но уже было слишком поздно, 7 побед в 8 матчах не помогли догнать Ливерпуль. Как итог – не только финиш ниже Тоттенхэма в АПЛ впервые при Венгере, но и первое за примерно 20 лет непопадание в Лигу чемпионов.

Кто порадовал: Алексис Санчес. Чилиец пытался вести партнеров за собой, не стеснялся брать игру в свои руки, как результат – 24 забитых мяча в Премьер-лиге и третье место в бомбардирской гонке.

Кто разочаровал: Арсен Венгер. Француз в начале сезона твердил, что отложит решение по новому контракту на конец сезона, что будет принимать решения, основываясь на мнение болельщиков. И что же мы видим? В момент, когда Арсенал достиг едва ли не низшей точки в результатах при Венгере (ну да, выиграли Кубок Англии, но кого он утешает?), Венгер ставит подпись под новым соглашением. И абсолютно плевать на все баннеры "Венгер, уходи", которые летают над стадионами и появляются на трибунах не только Англии, но во всех уголках мира – даже на матче между Финляндией и Украиной.

Что делать летом: Сохранить Алексиса Санчеса в команде. Чилиец просит зарплату около 300 тысяч фунтов в неделю? Так может лучше платить эти деньги лидеру команды, а не нескольким персонажам вроде Лукаса Переса?

Желательно сохранить и Месута Озила. При всей склонности пропадать в важных матчах, это лидер команды, способный за сезон организовывать около 20 мячей.

Крайне важно и провести работу над усилением состава, пригласив по качественному исполнителю в каждую из линий команды.

Ливерпуль, 4-е место

Вряд ли кто-то из лагеря Ливерпуля расстроился бы, если бы перед стартом сезона узнал, что команда финиширует на 4-м месте. По ходу кампании был момент, когда Красные возглавили турнирную таблицу, но они еще не располагают достаточными кадровыми ресурсами, чтобы сразиться за чемпионство.

Травмы Адама Лалланы, Джордана Хендерсона, Садио Мане (+ отъезд сенегальца на КАН), Филиппе Коутиньо и куда больше находящийся в лазарете, чем на поле Даниэль Старридж больно ударили по и без того невысоким шансам на титул. Болельщики Красных могут быть довольны отличными результатами Ливерпуля против команд из первой семерки, но чемпионство завоевывается в матчах с маленькими командами.

Тем не менее, главная цель на сезон достигнута – Красные финишировали в Лиге чемпионов и получили еще один аргумент, которым можно заманивать в клуб потенциальных новичков.

Кто порадовал: Садио Мане. Сенегальцу не понадобилось много времени на раскачку после перехода из Саутгемптона – он сразу стал лидером команды и ее лучшим бомбардиром в чемпионате. Неслучайно зимний провал Ливерпуля совпал именно с отъездом Мане на Кубок Африки.

Кто разочаровал: Лорис Кариус. Немец в прошлом сезоне блистал в Бундеслиге и должен был решить вратарскую проблему в Ливерпуле. Но что-то пошло не так: Лорис пропускал нелепые голы не хуже Симона Миньоле, на которого ранее сетовали болельщики Красных и в итоге надежно уселся в запас за бельгийцем.

Что делать летом: Приобрести левого защитника, сильного центрбека (в идеале – ван Дейка, но похоже, что этому не бывать) и нападающего, а также удержать в команде Филиппе Коутиньо.

Манчестер Сити, 3-е место

Сезон стартовал и все затрепетали перед Ман Сити Хосепа Гвардиолы. Испанский волшебник сумел в кратчайшие сроки создать машину по добыванию побед и не было видно, кто способен ее обойти в гонке за чемпионством. Что уж говорить, если даже Рахим Стерлинг, разочаровавший в прошлом сезоне, расцвел и стал лучшим игроком АПЛ в августе?

Так казалось, когда Горожане добыли 10 побед в первых 10 матчах при Гвардиоле. Но дальше трасса оказалась не такой гладкой и механизм начал давать сбои. Вопреки ожиданиям, Ман Сити не просто не стал чемпионом Англии – он даже не боролся за этот титул. Не лучше ситуация и в Лиге чемпионов, где Голубая Луна вылетела уже на стадии 1/8 финала от очень и очень молодого Монако.

Кто порадовал: Кевин де Брайне демонстрировал традиционно высокий класс игры и в результате побил клубный рекорд по количеству результативных передач в Премьер-лиге. Можно было бы упомянуть и Габриэля Жезуса, сходу начавшего демонстрировать высочайший класс игры, но бразилец провел в команде только полсезона, и то пропустил значительный отрезок из-за травмы.

Кто разочаровал: Хосеп Гвардиола. Испанца ждали как Мессию, но этот Мессия оказался весьма ограниченным в своих взглядах, зачастую не признавая свои ошибки и удивляя публику странными решениями – тут и уход из клуба Джо Харта, и конфликт с Яя Туре, и непонятная ситуация с Серхио Агуэро…

Что делать летом: Вратарская позиция уже укреплена, теперь нужно подписать левых и правых защитников, а по возможности — и центрального полузащитника.

Тоттенхэм, 2-е место

Тоттенхэм в нынешней кампании продолжил свой рост. Как и год назад, Шпоры оказались единственной командой, кто пытался навязать борьбу за чемпионство будущему победителю. В этот раз подопечные Почеттино заматерели, обросли мышцами и… и все равно этого оказалось мало, они снова не стали чемпионами.

Шпорам дважды в сезоне приходилось играть без Харри Кейна – практически в начале и практически в конце кампании. И если первый раз команда разбазарила немало очков, что в итоге и стоило ей чемпионства, то уже весной Шпоры действовали намного увереннее – и это не может не радовать болельщиков команды.

Кто порадовал: В этой номинации можно отметить едва ли не всех игроков основного состава, а значит, нужно благодарить тренера. Именно при Маурисио Почеттино футболисты Шпор сумели дорасти до нынешнего уровня и наличие аргентинца позволяет не слишком сильно беспокоиться, что команду может покинуть кто-то из лидеров.

Кто разочаровал: Винсент Янссен. Один из лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов прошлого сезона абсолютно не сумел проявить себя в новом чемпионате. И дело даже не в том, что голландец оказался в запасе за Харри Кейном – нет, он получал предостаточно шансов, но не смог воспользоваться ими. Неспроста даже при травмированном Харри Маурисио Почеттино предпочитал положиться на Сон Хын Мина…

Что делать летом: Приобрести хорошую подмену Кейну и удержать лидеров в команде.

Челси, 1-е место

После провала прошлого сезона от нынешней кампании Челси можно было ожидать всего, чего угодно. В итоге случилось почти наименее вероятное событие – чемпионство (пожалуй, больше удивления было бы только в случае вылета Синих).

Антонио Конте не понадобилось разговаривать о том, что команда должна привыкнуть к его идеям, что ему нужно купить новых игроков, что у него слишком короткая скамейка запасных или неопределенность с будущим лидеров.

Во многом Челси повезло, что травмы обходили стороной ключевых исполнителей, ну а остальное – дело рук Антонио Конте. Лондонцы были куда стабильнее всех своих соперников и задолго до конца кампании отправили чемпионскую интригу в кому.

Кто порадовал: Антонио Конте. Именно итальянец помог вновь засиять Эдену Азару; именно он сделал на полсезона Диего Косту одним из лучших игроков Премьер-лиги, а потом зимой решил конфликт с испанцем; именно он привил команде новую тактическую схему; именно при нем важными игроками команды стали Нголо Канте, Виктор Мозес, Маркос Алонсо и Педро.

Кто разочаровал: По-настоящему из игроков Синих не разочаровал никто. Тут можно упомянуть лишь Диего Косту, который после зимнего предложения из Китая походила лишь на бледную тень себя образца первого круга, да Миши Батшуайи, который так и не сумел вытеснить испанца из основы, но отчасти сгладил впечатление своими голами в последних турах.

Что делать летом: Обновить позицию центрального нападающего, приобрести правого защитника для конкуренции с Виктором Мозесом и подписать креативного полузащитника.

Евгений Музыка, Football.ua

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