Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед назвал стоимость своего голкипера.

Вратаря МЮ Давида Де Хеа уже не первый год слухи связывают с переходом в мадридский Реал.

Однако руководство Красных Дьяволов во главе с главным тренером команды не горит желание расставаться с одним из лучших игроков на своей позиции и лидером клуба.

По информации британского издания Daily Star, Моуриньо проводил переговоры с представителями Реала и сообщил им, что продаст Де Хеа только за 100 млн фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне 2016/17 основной голкипер сборной Испании провел 45 матчей во всех турнирах за МЮ.