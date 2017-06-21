Англия

Руководство Арсенала сообщило Барселоне, что защитник Канониров Эктор Бельерин не продается.

Несмотря на то, что защитник Арсенала Эктор Бельерин является одной из приоритетных целей каталонцев на летнем трансферном рынке, категорический отказ Арсенала продавать испанца может нарушить планы тренера Блауграна Эрнесто Вальверде.

Барселона предлагала за Бельерина Арсеналу 50 миллионов евро, да и сам футболист неоднократно высказывался за переезд из северного Лондона на север Испании, однако Канониры не намерены расставаться с одним из своих ключевых исполнителей, сыгравшим 42 матча в сезоне-2016/2017 во всех турнирах и забившим 1 мяч.

Возможно, это для Барсы и к лучшему, ведь, если верить испанским СМИ, чтобы не нарушить правила финансового Fair Play, у каталонцев в летнее межсезонье есть возможность свободно потратить лишь 80 миллионов евро, а приоритетной целью для них все-таки является полузащитник Марко Верратти из ПСЖ.