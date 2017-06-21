Официальный сайт Канониров продемонстрировал общественности новый комплект домашней экипировки команды на следующий сезон.
FC Arsenal
21 июня 2017, 12:27
Новая форма выполнена в классической для Арсенала расцветке – близкий к бордовому красный цвет футболки является основным, при этом он разбавлен белыми рукавами. Шорты также имеют привычный белый цвет.
Экипировка изготовлена техническим спонсором Канониров – компанией Puma.
В презентации формы приняли участие не только действующие игроки команды, но и такие знаковые для Арсенала футболисты как Робер Пирес и Мартин Киоун.
Ознакомиться с новыми формами других европейских топ-клубов вы можете здесь.