Англия

Официальный сайт Канониров продемонстрировал общественности новый комплект домашней экипировки команды на следующий сезон.

Новая форма выполнена в классической для Арсенала расцветке – близкий к бордовому красный цвет футболки является основным, при этом он разбавлен белыми рукавами. Шорты также имеют привычный белый цвет.

Экипировка изготовлена техническим спонсором Канониров – компанией Puma.

В презентации формы приняли участие не только действующие игроки команды, но и такие знаковые для Арсенала футболисты как Робер Пирес и Мартин Киоун.

Ознакомиться с новыми формами других европейских топ-клубов вы можете здесь.