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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

Після єврокубкового тижня на нас очікують гарячі вихідні. Цього вікенду буде декілька цікавих матчів, на які має звернути увагу футбольний уболівальник.

Зокрема, на нас чекає битва за друге місце у Ла Лізі між Жироною та Барселоною, у Бундеслізі між Штутгартом та Баварією. Одне з останніх випробувань для Юргена Клоппа у вигляді Тоттенгема, а також матч Серії А між Ромою та Ювентусом.

Жирона — Барселона

Субота, 4 травня, 19:30, Монтіліві, Жирона

Барселона прагнутиме зберегти свої бляклі надії на чемпіонський титул Ла Ліги, принаймні математично, коли вона вирушить до каталонського суперника — Жирони, в якій виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

Для Жирони це лише четвертий сезон в еліті і вони вже проводять його найкращим чином, що безумовно увійде в історію клубу. Як і передбачалося, Жирона не змогла йти в ногу з Реалом у боротьбі за титул, але завдання потрапити до Ліги чемпіонів майже виконано. Якщо боротьба за топ-3 ще не закінчена, то груповий етап ЛЧ можна забезпечити вже цього вікенду — перевага над Атлетіком, який посідає п'яте місце, становить 13 очок.

Жирона непогано виступає у домашніх матчах, набравши 41 очко у 16 іграх, але у Барселони лише одна поразка у гостях. Зараз команда Мічела у гарній формі – про це говорять три перемоги у чотирьох останніх матчах. Якщо Жирона зможе відібрати очки у Барселони, а Реал обіграє Кадіс, то "вершкові" за чотири тури до кінця стануть достроковими чемпіонами.

Барселона у свою чергу вже змирилася з тим, що титулу їй не бачити, але завдання покращити свою гру і стабільність ніхто не скасовував. Вихід у ЛЧ для "блаугранас" вже гарантований, тому зараз лише одна мета – посісти друге місце у чемпіонаті.

Зараз команда явно на підйомі і новина про те, що Хаві продовжить очолювати каталонців у наступному сезоні, має позитивно відобразитись на грі, щоб довести, що рішення було правильним. До того ж Барсі треба взяти реванш, бо у першому колі Жирона обіграла команду Хаві з рахунком 4:2 на Камп Ноу, а один із голів оформили Циганков та Довбик.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Жирони – 2.73, нічия – 3.82, перемога Барселони – 2.41. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Штутгарт — Баварія

Субота, 4 травня, 16:30, МХП-Арена, Штутгарт

У середу ввечері Штутгарт святкував приємний сюрприз, коли німецька Бундесліга забезпечила собі п'яту путівку до Ліги чемпіонів та подальшу кваліфікацію "швабів" уперше з сезону-2008/09, враховуючи той факт, що вони більше не можуть бути витіснені з п'ятірки найкращих.

Підопічні Себастьяна Хенесса тепер можуть навіть відібрати у Баварії друге місце, але їм передусім потрібно буде обіграти команду Томаса Тухеля — розрив між клубами становить лише п'ять очок.

Штутгарт знаходився б у вигіднішому становищі, якби в минулому турі не став жертвою ще одного пізнього камбека чемпіона Баєра. Драматична нічия 2:2 пішла за поразкою від Вердера, в результаті чого "шваби" залишилися без перемог у двох матчах чемпіонату лише вдруге цього сезону.

Вся увага Баварії після втрати шансів на титул у Бундеслізі, тепер повністю прикута до Ліги чемпіонів. Мюнхенці мають всі шанси вийти у свій перший фінал ЛЧ з 2020 року після нічиєї з Реалом (2:2) минулого вівторка.

Пом'якшення списку травм дає Томасу Тухелю кілька додаткових можливостей для матчу у Штутгарті, але, враховуючи важливість матчу-відповіді в Мадриді, очікується, що він не ризикуватиме основними гравцями. Таким чином, ми можемо не побачити, наприклад, Джамала Мусіалу чи Лероя Сане, або навіть Гаррі Кейна.

Баварці здобули три перемоги поспіль у Бундеслізі, а в першому колі було здобуто переконливу перемогу над "швабами" (3:0). Зараз ситуація змінилася і господарі поля цілком можуть зробити сюрприз у вигляді відібраних очок, що для мюнехенців не стане особливою трагедією.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Штутгарта — 2.14, нічия — 4.09, а перемога Баварії — 3.14. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Ліверпуль — Тоттенгем

Неділя, 5 травня, 18:30, Енфілд, Ліверпуль

Ліверпуль повертається на Енфілд вперше за три тижні, коли у неділю прийме Тоттенгем.

Невдалий квітень для "червоних" фактично поклав край їхнім сподіванням на чемпіонський титул, залишивши їм відносно мало можливостей в останніх трьох матчах під керівництвом Юргена Клоппа, який покине команду наприкінці сезону.

Тим не менш, його Ліверпуль прагнутиме залишити позаду жахливий місяць, в якому також був виліт з Ліги Європи, і вирішити одне з головних завдань сезону — забезпечити місце в Лізі чемпіонів.

В останніх трьох матчах Ліверпуль обіграв лише Фулгем, після чого була поразка від Евертона та нічия з Вест Гемом. До того ж "червоні" сподіваються на реванш — у першому колі Тоттенгем був сильнішим з рахунком 2:1.

Тоттенгем також перебуває у боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів, і "шпорам" потрібна лише перемога, щоб продовжувати переслідувати Астон Віллу — між командами сім очок. При цьому якщо "шпори" та "леви" втратять очки цього вікенду, то Ліверпуль гарантує собі місце в топ-4.

На користь команди Клоппа каже ще й невдала форма "шпор" — Тоттенгем програв два останні матчі в АПЛ проти Ньюкасла та Арсеналу із загальним рахунком 2:7.

В останніх семи іграх між Ліверпулем та Тоттенгемом забивали обидві команди. Фактично, востаннє, коли забивала лише одна команда, був ще у 2020 році.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Ліверпуля — 1.53, нічия — 5.20, а перемога Тоттенгема — 5.17. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Рома — Ювентус

Неділя, 5 травня, 21:45, Олімпійський стадіон, Рим

Велика гра Серії А цього вікенду пройде на стадіо Олімпіко, де Рома прийме туринський Ювентус. На кону, як і в матчах вище, стоять потенційні місця у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Рома проводить гарну кампанію, особливо після приходу Даніеле Де Россі, який змінив нестабільного, але "особливого" Жозе Моурінью. Де Россі, безумовно, покращив позицію команди у чемпіонаті, причому настільки, що Рома може потрапити до Ліги Чемпіонів.

Наразі Рома посідає п'яте місце після 34 ігор та нічийного результату з Наполі (2:2). Команда Де Россі відстає від сюрпризу-сезону – Болоньї – на чотири очки, і її має підтримати той факт, що команда Тьяго Мотти втратила очки у минулому турі проти аутсайдера Удінезе.

У римлян також є альтернативний шлях до Ліги чемпіонів, а саме через Лігу Європи. Рома вибила Мілан і тепер її чекає випробування у вигляді новоспеченого чемпіона німецької Бундесліги — Баєра. У цій дуелі, можливо, зійдуться дві найкращі команди, що залишилися в турнірі, так що у "вовків" є всі шанси блиснути і нарешті перервати гегемонію "аптекарів" у всіх турнірах.

Водночас місце Ювентуса у четвірці найкращих Серії А ще не гарантоване. Рому та Ювентус розділяють вісім очок, тому перемога "вовків" ще більше похитне позицію "старої синьйори".

Ювентус на даний момент посідає третє місце після нещодавньої нічиєї з Міланом. "Стара синьйора" мала величезну перевагу у грі, але забити не змогла і тепер відстає від "россонері" на п'ять очок у боротьбі за друге місце, і вона всього на два очки випереджає Болонью. Ювентус повинен уникати поразок, щоб не опинитися в одному ряду з такими гравцями, як Рома та Болонья, інакше кожна втрата залікових балів може стати катастрофою.

Щоб забезпечити місце у Лізі чемпіонів, Ювентусу потрібні дві перемоги в останніх чотирьох матчах. Якщо їм не вдасться обіграти Рому, доведеться виграти всі три гри, щоб утвердитися в топ-4.

У матчі першого кола Ювентус здобув мінімальну перемогу завдяки єдиному голу у виконанні Адрієна Рабьо.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Роми — 2.91, нічия — 2.98, а перемога Ювентуса — 2.74. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

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