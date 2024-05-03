Після єврокубкового тижня на нас очікують гарячі вихідні. Цього вікенду буде декілька цікавих матчів, на які має звернути увагу футбольний уболівальник.

Зокрема, на нас чекає битва за друге місце у Ла Лізі між Жироною та Барселоною, у Бундеслізі між Штутгартом та Баварією. Одне з останніх випробувань для Юргена Клоппа у вигляді Тоттенгема, а також матч Серії А між Ромою та Ювентусом.

Жирона — Барселона
Субота, 4 травня, 19:30, Монтіліві, Жирона

Барселона прагнутиме зберегти свої бляклі надії на чемпіонський титул Ла Ліги, принаймні математично, коли вона вирушить до каталонського суперника — Жирони, в якій виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

Для Жирони це лише четвертий сезон в еліті і вони вже проводять його найкращим чином, що безумовно увійде в історію клубу. Як і передбачалося, Жирона не змогла йти в ногу з Реалом у боротьбі за титул, але завдання потрапити до Ліги чемпіонів майже виконано. Якщо боротьба за топ-3 ще не закінчена, то груповий етап ЛЧ можна забезпечити вже цього вікенду — перевага над Атлетіком, який посідає п'яте місце, становить 13 очок.

Жирона непогано виступає у домашніх матчах, набравши 41 очко у 16 іграх, але у Барселони лише одна поразка у гостях. Зараз команда Мічела у гарній формі – про це говорять три перемоги у чотирьох останніх матчах. Якщо Жирона зможе відібрати очки у Барселони, а Реал обіграє Кадіс, то "вершкові" за чотири тури до кінця стануть достроковими чемпіонами.

Барселона у свою чергу вже змирилася з тим, що титулу їй не бачити, але завдання покращити свою гру і стабільність ніхто не скасовував. Вихід у ЛЧ для "блаугранас" вже гарантований, тому зараз лише одна мета – посісти друге місце у чемпіонаті.

Зараз команда явно на підйомі і новина про те, що Хаві продовжить очолювати каталонців у наступному сезоні, має позитивно відобразитись на грі, щоб довести, що рішення було правильним. До того ж Барсі треба взяти реванш, бо у першому колі Жирона обіграла команду Хаві з рахунком 4:2 на Камп Ноу, а один із голів оформили Циганков та Довбик.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Жирони – 2.73, нічия – 3.82, перемога Барселони – 2.41. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

 

Штутгарт — Баварія
Субота, 4 травня, 16:30, МХП-Арена, Штутгарт

У середу ввечері Штутгарт святкував приємний сюрприз, коли німецька Бундесліга забезпечила собі п'яту путівку до Ліги чемпіонів та подальшу кваліфікацію "швабів" уперше з сезону-2008/09, враховуючи той факт, що вони більше не можуть бути витіснені з п'ятірки найкращих.

Підопічні Себастьяна Хенесса тепер можуть навіть відібрати у Баварії друге місце, але їм передусім потрібно буде обіграти команду Томаса Тухеля — розрив між клубами становить лише п'ять очок.

Штутгарт знаходився б у вигіднішому становищі, якби в минулому турі не став жертвою ще одного пізнього камбека чемпіона Баєра. Драматична нічия 2:2 пішла за поразкою від Вердера, в результаті чого "шваби" залишилися без перемог у двох матчах чемпіонату лише вдруге цього сезону.

Вся увага Баварії після втрати шансів на титул у Бундеслізі, тепер повністю прикута до Ліги чемпіонів. Мюнхенці мають всі шанси вийти у свій перший фінал ЛЧ з 2020 року після нічиєї з Реалом (2:2) минулого вівторка.

Пом'якшення списку травм дає Томасу Тухелю кілька додаткових можливостей для матчу у Штутгарті, але, враховуючи важливість матчу-відповіді в Мадриді, очікується, що він не ризикуватиме основними гравцями. Таким чином, ми можемо не побачити, наприклад, Джамала Мусіалу чи Лероя Сане, або навіть Гаррі Кейна.

Баварці здобули три перемоги поспіль у Бундеслізі, а в першому колі було здобуто переконливу перемогу над "швабами" (3:0). Зараз ситуація змінилася і господарі поля цілком можуть зробити сюрприз у вигляді відібраних очок, що для мюнехенців не стане особливою трагедією.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Штутгарта — 2.14, нічия — 4.09, а перемога Баварії — 3.14. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

 

Ліверпуль — Тоттенгем
Неділя, 5 травня, 18:30, Енфілд, Ліверпуль

Ліверпуль повертається на Енфілд вперше за три тижні, коли у неділю прийме Тоттенгем.

Невдалий квітень для "червоних" фактично поклав край їхнім сподіванням на чемпіонський титул, залишивши їм відносно мало можливостей в останніх трьох матчах під керівництвом Юргена Клоппа, який покине команду наприкінці сезону.

Тим не менш, його Ліверпуль прагнутиме залишити позаду жахливий місяць, в якому також був виліт з Ліги Європи, і вирішити одне з головних завдань сезону — забезпечити місце в Лізі чемпіонів.

В останніх трьох матчах Ліверпуль обіграв лише Фулгем, після чого була поразка від Евертона та нічия з Вест Гемом. До того ж "червоні" сподіваються на реванш — у першому колі Тоттенгем був сильнішим з рахунком 2:1.

Тоттенгем також перебуває у боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів, і "шпорам" потрібна лише перемога, щоб продовжувати переслідувати Астон Віллу — між командами сім очок. При цьому якщо "шпори" та "леви" втратять очки цього вікенду, то Ліверпуль гарантує собі місце в топ-4.

На користь команди Клоппа каже ще й невдала форма "шпор" — Тоттенгем програв два останні матчі в АПЛ проти Ньюкасла та Арсеналу із загальним рахунком 2:7.

В останніх семи іграх між Ліверпулем та Тоттенгемом забивали обидві команди. Фактично, востаннє, коли забивала лише одна команда, був ще у 2020 році.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Ліверпуля — 1.53, нічия — 5.20, а перемога Тоттенгема — 5.17. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

 

Рома — Ювентус
Неділя, 5 травня, 21:45, Олімпійський стадіон, Рим

Велика гра Серії А цього вікенду пройде на стадіо Олімпіко, де Рома прийме туринський Ювентус. На кону, як і в матчах вище, стоять потенційні місця у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Рома проводить гарну кампанію, особливо після приходу Даніеле Де Россі, який змінив нестабільного, але "особливого" Жозе Моурінью. Де Россі, безумовно, покращив позицію команди у чемпіонаті, причому настільки, що Рома може потрапити до Ліги Чемпіонів.

Наразі Рома посідає п'яте місце після 34 ігор та нічийного результату з Наполі (2:2). Команда Де Россі відстає від сюрпризу-сезону – Болоньї – на чотири очки, і її має підтримати той факт, що команда Тьяго Мотти втратила очки у минулому турі проти аутсайдера Удінезе.

У римлян також є альтернативний шлях до Ліги чемпіонів, а саме через Лігу Європи. Рома вибила Мілан і тепер її чекає випробування у вигляді новоспеченого чемпіона німецької Бундесліги — Баєра. У цій дуелі, можливо, зійдуться дві найкращі команди, що залишилися в турнірі, так що у "вовків" є всі шанси блиснути і нарешті перервати гегемонію "аптекарів" у всіх турнірах.

Водночас місце Ювентуса у четвірці найкращих Серії А ще не гарантоване. Рому та Ювентус розділяють вісім очок, тому перемога "вовків" ще більше похитне позицію "старої синьйори".

Ювентус на даний момент посідає третє місце після нещодавньої нічиєї з Міланом. "Стара синьйора" мала величезну перевагу у грі, але забити не змогла і тепер відстає від "россонері" на п'ять очок у боротьбі за друге місце, і вона всього на два очки випереджає Болонью. Ювентус повинен уникати поразок, щоб не опинитися в одному ряду з такими гравцями, як Рома та Болонья, інакше кожна втрата залікових балів може стати катастрофою.

Щоб забезпечити місце у Лізі чемпіонів, Ювентусу потрібні дві перемоги в останніх чотирьох матчах. Якщо їм не вдасться обіграти Рому, доведеться виграти всі три гри, щоб утвердитися в топ-4.

У матчі першого кола Ювентус здобув мінімальну перемогу завдяки єдиному голу у виконанні Адрієна Рабьо.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Роми — 2.91, нічия — 2.98, а перемога Ювентуса — 2.74. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

 

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

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