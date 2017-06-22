Ливерпуль объявил о приобретении вингера Ромы Мохамеда Салаха.
Мохамед Салах, twitter.com/LFC
22 июня 2017, 23:07
Ливерпуль завершил подписание вингера Мохамеда Салаха из Ромы.
25-летний египтянин подписал с Красным пятилетний контракт, а сумма трансфера составила 42 миллионов евро плюс восемь миллионов евро в качестве бонусов.
"Я очень рад перейти сюда. Ради Ливерпуля я буду выкладываться на все 100%. Я очень хочу выиграть что-то для этого клуба", — заявил Салах.
В составе Ливерпуля Салах будет играть под 11-м номером.