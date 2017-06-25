Англия

Полузащитник Суонси Гильфи Сигурдссон интересен Эвертону.

По информации ESPN, Эвертон сделал предложение Суонси в размере 27 миллионов фунтов стерлингов за исландского полузащитника, но валлийский клуб ответил отказом.

27-летний Сигурдссон забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в прошлом розыгрыше АПЛ, чем помог Суонси избежать вылета.

Действующее соглашение с валлийцами, которое Сигурдссон подписал прошлым летом, рассчитано до лета 2020 года.

Сообщается, что кроме Эвертона в персоне атакующего полузащитника заинтересован его бывший клуб — Тоттенхэм, и Сигурдссон может покинуть Лебедей, чтобы играть в еврокубках.