Англия

Экс-главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон рассказал о трудностях при переезде в Китай.

Капитан Манчестер Юнайтед Уэйн Руни может покинуть клуб нынешним летом и одним из вариантов продолжения карьеры для англичанина является чемпионат Китая.

Бывший наставник Руни по сборной Англии Свен-Еран Эрикссон опровергнул домыслы, что европейскому футболисту практически нереально прижиться в Поднебесной.

"Я много слышал о том, что Китай является не самым хорошим местом для жизни иностранцев, но это далеко не правда", — цитирует Эрикссона The Mirror.

"У меня никогда не было проблемы. Конечно, это не то же самое, что жить в Европе, культура совсем другая. Но, например, жизнь в Шанхае очень похожа на жизнь в Лондоне.

"Если вы хотите поесть в итальянской, японской или испанской кухне, на ваш выбор много таких ресторанов. Вы не будете чувствовать себя "отрезанным". Я жил в Гуанчжоу, Шанхае и Шэньчжэне, и это фантастические города".

"Знаю, что у Руни молодая семья, но в крупных городах есть международные школы, куда смогут ходить его дети. Единственная проблема, с которой вы сталкиваетесь, — это язык, но если вы живете в Шанхае или Пекине, то там с этим полегче, ведь там живет много англоговорящих граждан".

Отметим, что несколько недель назад Эрикссон был уволен с поста главного тренера клуба Шэнчжень.