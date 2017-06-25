Англия

Бывший исполнительный директор Ливерпуля Рик Перри рассказал о том, что в свое время клуб мог приобрести защитника Дани Алвеса.

Бразильский фулбек в ближайшее время присоединится к Манчестер Сити после долгих и успешных лет карьеры в Барселоне и замечательного сезона в составе Ювентуса.

Тем не менее, карьера Дани Алвеса могла сложиться совсем по-другому – об этом рассказал бывший исполнительный директор Ливерпуля Рик Перри.

"У нас была уже согласована сделка с Дани Алвесом, однако перед нами стоял выбор: приобрести сразу два игрока, или потратить все на одного футболиста", — сказал Перри.

"Алвес был не тем, кем он является сегодня, однако он всегда выглядел как игрок с большим будущим".

"Был бы его трансфер лучше, чем приобретение Питера Крауча и Джермейна Пеннанта? Наверное, да. Но задним умом всегда легко делать выводы", — подытожил бывший босс Красных.