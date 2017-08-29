Англия

Манчестер Сити предложил 50 миллионов фунтов за форварда Арсенала Алексиса Санчеса, но получил отказ.

Манчестер Сити надеется приобрести форварда Арсенала Алексиса Санчеса, но их первое предложение было отклонено.

По информации BBC, "горожане" предложили за 28-летнего чилийца, контракт которого с Арсеналом истекает следующим летом, 50 миллионов фунтов.

В свою очередь "канониры" будут готовы расстаться с Санчесом лишь в том случае, если помимо больших денег Манчестер Сити включит в сделку своего вингера Рахима Стерлинга.

В прошлом сезоне Санчес забил 30 голов и отдал 15 результативных передач в 51 матче за Арсенал во всех турнирах.