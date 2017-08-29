Манчестер Сити предложил 50 миллионов фунтов за форварда Арсенала Алексиса Санчеса, но получил отказ.
Алексис Санчес, arsenal.com
29 августа 2017, 23:56
Манчестер Сити надеется приобрести форварда Арсенала Алексиса Санчеса, но их первое предложение было отклонено.
По информации BBC, "горожане" предложили за 28-летнего чилийца, контракт которого с Арсеналом истекает следующим летом, 50 миллионов фунтов.
В свою очередь "канониры" будут готовы расстаться с Санчесом лишь в том случае, если помимо больших денег Манчестер Сити включит в сделку своего вингера Рахима Стерлинга.
В прошлом сезоне Санчес забил 30 голов и отдал 15 результативных передач в 51 матче за Арсенал во всех турнирах.