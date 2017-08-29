Манчестер Сити надеется приобрести форварда Арсенала Алексиса Санчеса, но их первое предложение было отклонено.

По информации BBC, "горожане" предложили за 28-летнего чилийца, контракт которого с Арсеналом истекает следующим летом, 50 миллионов фунтов.

В свою очередь "канониры" будут готовы расстаться с Санчесом лишь в том случае, если помимо больших денег Манчестер Сити включит в сделку своего вингера Рахима Стерлинга.

В прошлом сезоне Санчес забил 30 голов и отдал 15 результативных передач в 51 матче за Арсенал во всех турнирах.