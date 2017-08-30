Англия

Полузащитник Арсенала Алекс Окслейд-Чемберлен не намерен переходить в Челси, несмотря на согласие клубов.

Ранее Алекс Окслейд-Чемберлен отказал Арсеналу в продлении контракта и выразил желания принять новый вызов.

Накануне сообщалось, что Челси удалось договориться с Арсеналом касательно трансфера англичанина. Ожидалось, что "синие" заплатят за 24-летнего игрока 35 миллионов фунтов.

Однако, как сообщает Sky Sports, сам Окслейд-Чемберлен отказал Челси и теперь раздумывает над двумя вариантами.

Первый, приоритетный, — переход в Ливерпуль, который в эти дни ведет переговоры с Арсеналом. Второй — остаться в Арсенале до конца срока контракта (лета 2018 года, — прим.) и уже затем решить свое будущее.