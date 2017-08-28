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  • Англия

    28 августа 2017, 18:48

    Челси согласовал покупку Окслейда-Чемберлена

    Полузащитник Арсенала Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в Челси.

    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Алекс Окслейд-Чемберлен 28 августа 2017, 18:48

    Алекс Окслейд-Чемберлен в скором времени станет игроком Челси, сообщают Sky Sports и The Telegraph.

    Арсенал и Челси согласовали сумму трансфера, которая, по версии СМИ составила 35 миллионов фунтов.

    В данный момент 24-летний футболист и руководство "синих" ведет переговоры о личном контракте. 

    В прошлом сезоне Алекс сыграл в 45 матчей за Арсенал во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 11 ассистов. 

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