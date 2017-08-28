Челси согласовал покупку Окслейда-Чемберлена

Англия

Полузащитник Арсенала Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в Челси.

Алекс Окслейд-Чемберлен в скором времени станет игроком Челси, сообщают Sky Sports и The Telegraph.

Арсенал и Челси согласовали сумму трансфера, которая, по версии СМИ составила 35 миллионов фунтов.

В данный момент 24-летний футболист и руководство "синих" ведет переговоры о личном контракте.