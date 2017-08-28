Челси согласовал покупку Окслейда-Чемберлена

Полузащитник Арсенала Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в Челси.
Алекс Окслейд-Чемберлен
28 августа 2017, 18:48
Алекс Окслейд-Чемберлен в скором времени станет игроком Челси, сообщают Sky Sports и The Telegraph.
Арсенал и Челси согласовали сумму трансфера, которая, по версии СМИ составила 35 миллионов фунтов.
В данный момент 24-летний футболист и руководство "синих" ведет переговоры о личном контракте.
В прошлом сезоне Алекс сыграл в 45 матчей за Арсенал во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 11 ассистов.