Англия

Защитник ПСЖ Серж Орье в ближайшее время переберется в клуб английской Премьер-лиги.

Ранее британские СМИ писали, что единственным препятствием для перехода Орье в Тоттенхэм является проблемы игрока с получением разрешения работы в Англии.

Теперь же Орье наконец октрыли визу, и он может перебраться в стан "шпор". Это в своем твиттере подтвердил сам игрок.

Ожидается, что за трансфер 24-летнего защитника Тоттенхэм заплатит французскому клубу 23 миллиона фунтов, а сам футболист подпишет с новым клуьом контракт сроком на пять лет.

В прошлом сезое Орье провел за ПСЖ 22 матча в чемпионате Франции и отдал 3 ассиста.