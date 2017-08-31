Алексис Санчес сможет перейти в Манчестер Сити тольк тогда, когда Арсенал найдет ему замену.
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31 августа 2017, 06:22
В последний день трансферного окна остается неясной дальнейшая судьба чилийского нападающего Алексиса Санчеса.
Предметный интерес к футболисту проявляет Манчестер Сити, но "канониры" пока отклоняли предложения команды Пепа Гвардиолы.
По информации The Telegraph, арсенал все же сможет согласиться продать игрока в том случае, если сам сможет договориться по трансферу Юлиана Дракслера из ПСЖ, который оказался ненужен своему клубу.
Отметим, что соглашение Санчеса с Арсеналом истекает следующим летом.