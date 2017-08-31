Англия

"Канониры" согласны выложить огромную сумму для того, чтобы заполучить полузащитника Монако Тома Лемара.

Лондонцы не оставляют надежд подписать талантливого хавбека монегасков.

Нынешним летом Арсенал уже предпринимал несколько попыток приобрести Лемара, однако французский клуб каждый раз отвечал отказом, желая сохранить игрока.

Как сообщает Sky Sports, "канониры" решили сделать финальное и невероятно заманчивое предложение. Источник информирует, что лондонцы готовы заплатить за трансфер Лемара 100 млн евро.

Если сделка состоится, она станет рекордной в истории Арсенала.

В прошлом сезоне Лемар забил 12 голов в 39 официальных матчах за Монако.