Англия

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум травмировался в матче с Марибором.

26-летний хавбек получил сильный удар по лодыжке в поединке Лиги чемпионов против Марибора (3:0).

Уже на 17 минуте Вейналдум был вынужден покинуть поле, и, по словам главного тренера "красных" Юргена Клоппа, повреждение может оказаться серьезным.

"В перерыве я сразу же спросил у Жоржиньо о его самочувствии, при этом лодыжка уже была опухшей".

"Вероятно, это плохой знак", — сказал немецкий наставник.

В ближайшее время Вейналдум пройдет медобследование, которое определит степень серьезности травмы.

Скорее всего, хавбек не сможет принять участие в ближайшем матче АПЛ против Вест Хэма. Не сыграет с "молотобойцами" и Филиппе Коутиньо, который испытывает мышечные проблемы.

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