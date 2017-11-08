Англия

Поступления в бюджет Манчестер Сити в сезоне-2016/2017 составили 473,4 миллиона фунтов.

Манчестер Сити официально объявил о доходе за сезон-2016/2017 в размере 473,4 миллиона фунтов, что является новым клубным рекордом.

Чистая прибыль "горожан" составила 1,088 миллиона фунтов, что значительно уступает цифрам за предыдущий финансовый год – 20,5 миллиона фунтов, однако правление клуба объяснило такую большую разницу разной продолжительностью периода, который считался "финансовым годом" в том и другом случаях.

Манчестер Сити заканчивает с чистой прибылью уже третий сезон кряду.

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