Англия

Нападающий Вест Хэма Марко Арнаутович недоволен критикой в свой адрес со стороны бывшего игрока МЮ Гари Невилла.

Форварду "молотобойцев" досталось от Гари Невилла и Джейми Каррагера в эфире Sky Sports после безвольного поражения Вест Хэма от Брайтона со счетом 0:3.

Обиженный критикой в свой адрес, Арнаутович решил ответить Невиллу, затронув его неудачную тренерскую карьеру в Валенсии.

"Я уважаю Гари Невилла. Он многого достиг как игрок. В МЮ он высчтупал великолепно", — сказал Марко в эфире австрийского телеканала Laola 1.

"Но чего он достиг в качестве тренера в Валенсии? Он может лишь критиковать, это 90 процентов того, чем он занят".

"Я не говорю, что Невилл никто. Он многого достиг в своей жизни и является легендой. Однако как тренер…Пусть он лучше остается на телевидении", — подытожил игрок.

Ранее Невилл раскритиковал решение Челси продать Неманью Матича в МЮ.