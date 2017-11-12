Англия

Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан может перебраться в Манчестер Сити.

Контракт Джана с Ливерпулем истекает в конце сезона. Стороны пока что не договорились о продлении соглашения.

Ранее предполагалось, что немец может перебраться в Ювентус. Однако теперь в СМИ появилась информация, что вместо этого Эмре перейдет в стан конкурента Ливерпуля – Ман Сити.

Предполагается, что Ювентус постарается убедить Джана с помощью его коллеги по сборной Германии – Сами Хедиры. Впрочем, у "горожан" есть свой ответ – за них выступают другие игроки Манншафт, Илкай Гюндоган и Лерой Сане.

В нынешнем сезоне на счету Джана 3 гола и 2 ассиста в 15 матчах за Ливерпуль во всех турнирах.