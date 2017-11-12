Златан Ибрагимович перешел в МЮ перед началом прошлого сезона и сразу же начал забивать в новой команде. Весной швед порвал крестообразные связки колена и "красные дьяволы" купили ему замену – Ромелу Лукаку. Бельгиец также сразу стал забивать соперникам МЮ, хотя в последнее время и сбавил обороты.

Портал Goal сравнил статистические показатели Лукаку после 11 туров АПЛ с аналогичными цифрами Ибрагимовича на этом же отрезке прошлого сезона.

Показатели

Лукаку

Ибрагимович

Голы

7

6

Голы головой

1

1

Голы из-за штрафной

0

2

Забито пенальти

0

1

Нереализованых пенальти

1

0

Попадания в каркас ворот

1

1

Точность ударов, %

62,07

51,16

Конверсия в голы, %

24,14

13,95

Конверсия опасных моментов, %

58,33

20

Ассисты

3

0

Создано моментов

14

15

Выиграно единоборств

47

53

Касаний

365

607

Точность пасов, %

67,86

78,08

Сыграно минут

990

990

Ибрагимович недавно заявил, что вернулся в МЮ, чтобы выиграть с клубом Премьер-лигу. Предполагается, что швед, забивший в прошлом сезоне 28 голов за Юнайтед во всех турнирах, вернется на поле в январе. 

 

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