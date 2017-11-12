Англия

Портал Goal.com сравнил статистические показатели нападающих Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича.

Златан Ибрагимович перешел в МЮ перед началом прошлого сезона и сразу же начал забивать в новой команде. Весной швед порвал крестообразные связки колена и "красные дьяволы" купили ему замену – Ромелу Лукаку. Бельгиец также сразу стал забивать соперникам МЮ, хотя в последнее время и сбавил обороты.

Портал Goal сравнил статистические показатели Лукаку после 11 туров АПЛ с аналогичными цифрами Ибрагимовича на этом же отрезке прошлого сезона.

Показатели Лукаку Ибрагимович Голы 7 6 Голы головой 1 1 Голы из-за штрафной 0 2 Забито пенальти 0 1 Нереализованых пенальти 1 0 Попадания в каркас ворот 1 1 Точность ударов, % 62,07 51,16 Конверсия в голы, % 24,14 13,95 Конверсия опасных моментов, % 58,33 20 Ассисты 3 0 Создано моментов 14 15 Выиграно единоборств 47 53 Касаний 365 607 Точность пасов, % 67,86 78,08 Сыграно минут 990 990

Ибрагимович недавно заявил, что вернулся в МЮ, чтобы выиграть с клубом Премьер-лигу. Предполагается, что швед, забивший в прошлом сезоне 28 голов за Юнайтед во всех турнирах, вернется на поле в январе.

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