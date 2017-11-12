Портал Goal.com сравнил статистические показатели нападающих Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича.
Ромелу Лукаку, getty images
12 ноября 2017, 12:59
Златан Ибрагимович перешел в МЮ перед началом прошлого сезона и сразу же начал забивать в новой команде. Весной швед порвал крестообразные связки колена и "красные дьяволы" купили ему замену – Ромелу Лукаку. Бельгиец также сразу стал забивать соперникам МЮ, хотя в последнее время и сбавил обороты.
Портал Goal сравнил статистические показатели Лукаку после 11 туров АПЛ с аналогичными цифрами Ибрагимовича на этом же отрезке прошлого сезона.
|
Показатели
|
Лукаку
|
Ибрагимович
|
Голы
|
7
|
6
|
Голы головой
|
1
|
1
|
Голы из-за штрафной
|
0
|
2
|
Забито пенальти
|
0
|
1
|
Нереализованых пенальти
|
1
|
0
|
Попадания в каркас ворот
|
1
|
1
|
Точность ударов, %
|
62,07
|
51,16
|
Конверсия в голы, %
|
24,14
|
13,95
|
Конверсия опасных моментов, %
|
58,33
|
20
|
Ассисты
|
3
|
0
|
Создано моментов
|
14
|
15
|
Выиграно единоборств
|
47
|
53
|
Касаний
|
365
|
607
|
Точность пасов, %
|
67,86
|
78,08
|
Сыграно минут
|
990
|
990
Ибрагимович недавно заявил, что вернулся в МЮ, чтобы выиграть с клубом Премьер-лигу. Предполагается, что швед, забивший в прошлом сезоне 28 голов за Юнайтед во всех турнирах, вернется на поле в январе.
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