Англия

Нападающий Арсенала Оливье Жиру намерен остаться в составе "канониров" надолго.

Несмотря на то, что с приходом в Арсенал Александра Ляказетта Оливье Жиру имеет совсем мало игровой практики и рискует не попасть в состав сборной Франции на финальный турнир ЧМ-2018, он не собирается менять команду.

"Я даже не задумываюсь о том, чтобы сменить клуб, — цитирует Жиру Independent. – Я всем доволен в Арсенале, мне здесь очень комфортно. Кроме того, я знаю, что Арсен Венгер верит в меня и знает, что в любой момент может на меня рассчитывать. Я же в любой момент готов оправдать его ожидания".

В нынешнем сезоне Жиру отыграл лишь 176 минут за Арсенал, десять раз выходя на замену (1 гол). В Лиге Европы француз, который летом едва не оказался в Эвертоне, провел четыре полных матча (2 гола).

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