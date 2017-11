По словам Антони Мартиаля, наставник МЮ любит француза как человека.

"Без сомнений Моуриньо строг с нами со всеми, и со мной в том числе", — считает Мартиаль.

"Однако я понимаю, что это для моего же блага. Я знаю, что Жозе Моуриньо любит меня как человека, поэтому не думаю, что все это неправильно", — сказал Мартиаль.

Martial: “Mourinho is hard with all of us and he is hard with me, there is no question. But I know that it’s for my benefit. I also know that he really likes me as a person, so there’s no issue about the discipline being for the wrong reasons.” #mufc [mu] pic.twitter.com/AK81mWX4Dy