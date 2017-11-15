По словам Антони Мартиаля, наставник МЮ любит француза как человека.

"Без сомнений Моуриньо строг с нами со всеми, и со мной в том числе", — считает Мартиаль.

"Однако я понимаю, что это для моего же блага. Я знаю, что Жозе Моуриньо любит меня как человека, поэтому не думаю, что все это неправильно", — сказал Мартиаль.

В текущем сезоне в АПЛ Мартиаль отыграл 10 матчей, сумев забить 4 гола и сделать 2 результативные передачи. 

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