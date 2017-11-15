Атакующий полузащитник Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль рассказал о взаимоотношениях с Жозе Моуриньо.
АНТОНИ МАРТИАЛЬ, GETTY IMAGES
15 ноября 2017, 21:25
По словам Антони Мартиаля, наставник МЮ любит француза как человека.
"Без сомнений Моуриньо строг с нами со всеми, и со мной в том числе", — считает Мартиаль.
"Однако я понимаю, что это для моего же блага. Я знаю, что Жозе Моуриньо любит меня как человека, поэтому не думаю, что все это неправильно", — сказал Мартиаль.
В текущем сезоне в АПЛ Мартиаль отыграл 10 матчей, сумев забить 4 гола и сделать 2 результативные передачи.