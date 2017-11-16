Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович сможет сыграть еще в этом году.

Златан Ибрагимович весной порвал крестообразные связки колена. Были опасения, что швед больше не сыграет в этом году. Однако Златан сумел восстановиться быстрее ожидаемого и вполне может вернуться на поле до нового года, рассказал Моуриньо.

"Златан – лев, он боец. Думаю, это подходящее описание. Ибрагимович всегда злой и поэтому он уже почти восстановися", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

"Ибрагимович восстанавливается быстрее ожидаемого. Он вернется еще в 2018 году – просто невероятно".

В прошлом сезоне Златан с 28 голами во всех турнирах стал лучшим бомбардиром МЮ.

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