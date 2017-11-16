Англия

Тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино считает своего будущего оппонента по дерби Северного Лондона Арсена Венгера инноватором, опередившим свое время.

Накануне поединка против Арсенала в первенстве АПЛ Маурисио Почеттино назвал Арсена Венгера выдающимся тренером.

"По моему мнению, Арсен Венгер заслуживает всеобщего уважения, — цитирует Почеттино The Telegraph. – Можно назвать человека, который на протяжении пяти лет работы с командой добился успеха, хорошим тренером. Десяти лет – очень хорошим. Но тот, кто уже более двадцати лет удерживает команду на высочайшем уровне, является выдающимся специалистом".

"Очень трудно привнести в футбол что-то новое, но Арсену Венгеру это удалось. Его идеи и философия намного опередили свое время, и меня не удивляет, что другие клубы успешно их перенимают по сей день".

Матч Арсенал – Тоттенхэм состоится в субботу, 18 ноября, на Эмирэйтс. Начало в 14:30. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.