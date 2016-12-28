Нападающий итальянского Лацио Филип Джорджевич может вернуться во Францию.
Филип Джорджевич, LaPresse
28 декабря 2016, 09:47
Напомним, что заинтересованность в услугах 29-летнего форвард Орлов приписывали французским Лиону и Марселю.
По информации Sky Italia, именно Ткачи всерьез нацелились на приобретение Джорджевича, чей контракт с римлянами рассчитан до июня 2018 года.
Ранее предполагалось, что Лацио готов расстаться с сербом за 8-10 млн евро.
Интересно, что воспитанник Црвены Звезды уже имеет опыт выступлений во Франции — с 2008 по 2014 годы он защищал цвета Нанта.
В текущем сезоне Джорджевич отыграл за лациале во всех турнирах 10 матчей.