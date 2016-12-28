Франция

Нападающий итальянского Лацио Филип Джорджевич может вернуться во Францию.

Напомним, что заинтересованность в услугах 29-летнего форвард Орлов приписывали французским Лиону и Марселю.

По информации Sky Italia, именно Ткачи всерьез нацелились на приобретение Джорджевича, чей контракт с римлянами рассчитан до июня 2018 года.

Ранее предполагалось, что Лацио готов расстаться с сербом за 8-10 млн евро.

Интересно, что воспитанник Црвены Звезды уже имеет опыт выступлений во Франции — с 2008 по 2014 годы он защищал цвета Нанта.

В текущем сезоне Джорджевич отыграл за лациале во всех турнирах 10 матчей.