Франция

Марсель намерен вернуть обратно полузащитника Вест Хэма Димитри Пайе.

Пайе перешел в Вест Хэм перед началом прошлого сезона за 15 млн евро из Марселя.

Димитри быстро сумел стать лидером Молотобойцев, а также хорошо зарекомендовал себя на Евро-2016.

После этого в СМИ начали появляться слухи об интересе к нему со стороны топ-клубов, однако Пайе остался в Вест Хэме.

По информации Telefoot, Марсель намерен вернуть своего бывшего игрока. Ради этого провансальцы готовы выложить от 30 до 40 млн евро.

Впрочем, ранее один из руководителей Вест Хэма Дэвид Голд заверил, что Пайе не покинет клуб дешевле, нежели за 50 млн фунтов, так что Марселю придется повысить предложение.

Контракт Димитри с Вест Хэмом действителен до 2021 года.

В нынешнем сезоне Молотобойцы идут на 12-м месте после 19 сыгранных туров Премьер-лиги. На счету Пайе 17 матчей (2 гола, 6 ассистов) в АПЛ.