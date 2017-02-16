Франция

Полузащитник Йоанн Гуркюфф не поможет Ренну в матче с Марселем

Атакующий хавбек Ренна Йоанн Гуркюфф не сможет принять участие в матче с Марселем в 26-ом туре Лиги 1. Об этом сообщает официальный сайт "бело-голубых".

Отметим, что 30-летний полузащитник получил травму бедра, из-за чего пропустил крайний матч против Ниццы (2:2).

Наставник Ренна Кристиан Гуркюфф, а также отец футболиста, сообщил о решении оставить игрока вне заявки на предматчевой пресс-конференции.

"Он приступил к беговым упражнениям, но он еще не готов выйти на поле", — заявил главный тренер Ренна.

Напомним, что матч Марсель — Ренн состоится 18 февраля, на Велодроме.