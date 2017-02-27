Желание сделать селфи с игроками Лиона может дорого обойтись болельщику Ткачей.
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27 февраля 2017, 18:10
19 февраля Лион переиграл Дижон 4:2 на домашнем поле. После 4-го мяча на поле выбежал 15-летний болельщик, который сделал селфи с Мемфисом Депаем и Александром Ляказеттом.
"Мы подали заявление в суд, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций и защитить безопасность каждого", — заявил представитель клуба AFP.
Пока что неизвестно, какое наказание грозит малолетнему правонарушителю.
Лион сейчас идет на 4-м месте в Лиге 1, отставая на 16 очков от лидирующего Монако.