Франция

Желание сделать селфи с игроками Лиона может дорого обойтись болельщику Ткачей.

19 февраля Лион переиграл Дижон 4:2 на домашнем поле. После 4-го мяча на поле выбежал 15-летний болельщик, который сделал селфи с Мемфисом Депаем и Александром Ляказеттом.

"Мы подали заявление в суд, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций и защитить безопасность каждого", — заявил представитель клуба AFP.

Пока что неизвестно, какое наказание грозит малолетнему правонарушителю.

Лион сейчас идет на 4-м месте в Лиге 1, отставая на 16 очков от лидирующего Монако.