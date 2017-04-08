Нападающий Ниццы Марио Балотелли на коленях проехал через рамку детектора металла в аэропорту.
Марио Балотелли, - EPA
08 апреля 2017, 12:34
В 32-м туре чемпионата Франции Ницца, благодаря дублю Балотелли, обыграла Лилль и продолжила чемпионскую гонку вместе с ПСЖ и Монако.
Разумеется, после столь удачного поединка Марио находился в хорошем расположении духа, что выплеснулось в его очередную выходку.
Во время прохождения контроля в аэропорту Бало решил преодолеть детектор металла весьма необычным способом, и, разогнавшись, проехал через него на коленях.
"Кто еще проходит контроль в аэропорту так? Давайте-ка посмотрим😂", — подписал данное видео Марио в своем Instagram.
После двух мячей в ворота Лилля Балотелли довел свой бомбардирский счет в чемпионате Франции до 15 голов.
В данный момент Ницца с 70-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, на один пункт уступая Монако, и на два опережая ПСЖ. Правда, стоит отметить, что конкуренты команды Люсьена Фавра в борьбе за чемпионство имеют еще по две игры в запасе.