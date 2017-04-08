Франция

Нападающий Ниццы Марио Балотелли на коленях проехал через рамку детектора металла в аэропорту.

В 32-м туре чемпионата Франции Ницца, благодаря дублю Балотелли, обыграла Лилль и продолжила чемпионскую гонку вместе с ПСЖ и Монако.

Разумеется, после столь удачного поединка Марио находился в хорошем расположении духа, что выплеснулось в его очередную выходку.

Во время прохождения контроля в аэропорту Бало решил преодолеть детектор металла весьма необычным способом, и, разогнавшись, проехал через него на коленях.

#metaldetector Who else do the controls in the airport like this? Let me see😂.. Issa nissa and good night everybody 🙏🏾🙏🏾 Публикация от Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) Апр 7 2017 в 3:04 PDT

"Кто еще проходит контроль в аэропорту так? Давайте-ка посмотрим😂", — подписал данное видео Марио в своем Instagram.

После двух мячей в ворота Лилля Балотелли довел свой бомбардирский счет в чемпионате Франции до 15 голов.

В данный момент Ницца с 70-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, на один пункт уступая Монако, и на два опережая ПСЖ. Правда, стоит отметить, что конкуренты команды Люсьена Фавра в борьбе за чемпионство имеют еще по две игры в запасе.