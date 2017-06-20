Франция

Бывший клуб Бетао, Милоша Нинковича и Факундо Бертольо — Эвиан — начнет с самых низов французского футбола из-за финансовых проблем.

Болельщики Эвиана на финале Кубка Франции против БОрдо в 2013 году, getty images

Болельщики Эвиана на финале Кубка Франции против БОрдо в 2013 году, getty images

Эвиан, который лишь 2 сезона назад играл в Лиге 1, начнет свое новое восхождение к вершинам с седьмого дивизиона, — сообщает ESPN.

Клуб, среди миноритарных владельцев которого были чемпионы мира Зинедин Зидан и Биксант Лизаразю, вылетел из Лиги 1 в 2015 году, а в следующем сезоне покинул и Лигу 2.

В августе 2016 начался процесс ликвидации клуба. У Эвиана не было взрослой команды в нынешней кампании – только U-19.

Теперь же клуб переименован в Тонон Эвиан Савойя. В следующем сезоне он будет играть в лиге Региональ 2 – 7-м дивизионе Франции.