Франция

Нападающий Монако Киллиан Мбаппе может стать самым дорогим футболистом мира.

По информации Goal, парижане сделали предложение Монако в размере 135 млн евро. Если трансфер состоится, он станет рекордным в истории футбола.

Новый спортивный директор ПСЖ Антер Енрике очень заинтересован в приобретении талантливого нападающего и уже провел две встречи с отцом футболиста.

Отметим, что уроженец Парижа в прошлом сезоне провел 44 матча в составе первой команды Монако. 18-летний форвард сумел отличиться 26 голами во всех соревнованиях.

В услугах Мбаппе также заинтересованны множество топ-клубов Европы, среди которых Арсенал и Реал Мадрид.